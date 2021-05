Adriana Đurđević i Duje Ćaleta-Car pred oltar su stali 25. svibnja na intimnoj ceremoniji, a lijepa mladenka na Instagramu je otkrila još detalja njihova vjenčanja.

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car oženio se svojom dugogodišnjom partnericom Adrianom Đurđević na tajnoj ceremoniji u njezinu rodnom Dubrovniku prije nekoliko dana, a lijepa mladenka objavila je nove fotografije s vjenčanja.

"Moje srce je, i uvijek će biti, tvoje", napisala je Adriana u opisu dvije fotografije iz Dubrovnika. Mnogi su čestitali mladencima njihov veliki dan. "Čestitke", "Lijepi moji", "Bajka", "Nek' vam je sa srećom", "Predivno", samo su neki od komentara njezinih oduševljenih pratitelja.

Lijepa mladenka odabrala je vjenčanicu neobična kroja koja je sprijeda otkrila njezine vitke noge, dok se pozadi pretezao dugački šlep od tila. Mladoženja je nosio bijeli sako i košulju s leptir-mašnom te crne hlače.

Podsjetimo, Duje i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.