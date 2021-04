Adriana Đurđević na Instagramu ima vojsku pratitelja, a redovito im otkriva detalje iz svog života. Ovoga se puta pohvalila promjenom imidža.

Djevojka našeg nogometaša Duje Ćalete-Cara, lijepa Adriana Đurđević, na svom se Instagramu pohvalila da je promijenila imidž. Objavila je na storyjima nekoliko fotografija prije i nakon tretmana u frizerskom salonu, a svoju tamnu kosu je odlučila obojati u nešto svjetliju nijansu.

Inače, 29-godišnja Adriana i 24-godišnju Duje zaručili su se u francuskom Marseilleu prije mjesec dana, a sretne vijesti podijelili su i sa svojim vjernim pratiteljima. "Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je onda Adriana na Instagramu. Brojni pratitelji čestitali su sretnom paru te su im poželjeli sve najbolje.

Sretni par nije još objavio točan datum vjenčanja. Nogometaš i pravnica u vezi su četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana se zbog Duje preselila iz rodnog Dubrovnika u Marseille gdje on igra nogomet za istoimeni klub, a mediji ih već neko vrijeme nazivaju jednim od najljepših domaćih parova.