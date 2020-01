Adele je u posljednjih nekoliko mjeseci drastično smršavila što je počelo zabrinjavati jedan dio njezinih obožavatelja.

Nije nikakva tajna da je britanska pjevačica Adele jedna od najtalentiranijih glazbenica u svijetu glazbene industrije, čemu svjedoči niz nagrada koje je dosad osvojila među kojima su Zlatni globus, 15 Grammyja, 18 Billboard nagrada, 9 Britanskih glazbenih nagrada i druge.

No ono što trenutno preokupira njezine obožavatelje i svjetsku javnost nije Adelina glazba, već njezini kilogrami, odnosno gubitak istih. Naime, u posljednja dva mjeseca 31-godišnja pjevačica izgubila je tridesetak kilograma što dokazuju njezine zapanjujuće fotografije. Prvo one s proslave rođendana repera Drake, pa one snimljene tijekom božićnih blagdana, a zbog najnovijih, koje su se pojavile na društvenim mrežama, javili su se i prvi znaci zabrinutosti.

Riječ o fotografijama snimljenim na karipskom otoku Anguilla na kojem Adele provodi odmor u društvu kolege Harryja Stilesa, na kojima izgleda zabrinjavajuće mršavo i ispijeno.

"Što je ovo, nadam se da je ona dobro", "Nadam se da je Adele ok. Ovdje ne izgleda najbolje. Nadam se da kilograme gubi zdravo i iz pravih razloga", "O Bože, je li to Adele, nisam je odmah prepoznala", komentari su jednog dijela njezinih obožavatelja na Twitteru dok su drugi zaključili kako je bilo vrijeme da smršavi jer njezina prekomjerna težina nije bila dobra za nju.

Omgggg is that Adele ? she lost a lot of weight !!! I couldn't recognise her at first pic.twitter.com/tgLtbxgEgC