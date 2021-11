Adele je velikom u intervjuu koji je dala poznatoj voditeljici Opri Winfrey ispričala brojne detalje iz privatnog života, a svi se slažu da pjevačica izgleda bolje no ikada.

Jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu, 33-godišnja Adele, ovih dana promovira svoj najnoviji album "30", koji njezini obožavatelji jedva čekaju, a sjela je u fotelju preko puta slavne voditeljice Opre Winfrey, koja je princu Harryju i Meghan Markle ove godine donijela brojne nevolje zbog onoga što su tamo ispričali.

Svi su se odmah raspisali o činjenici da Adele u bijelom odijelu izgleda bolje nego ikada, a veliki intervju koji je dala Winfrey bit će objavljen na CBS-u ovoga vikenda. Ipak, već su procurili neki detalji njihova razgovora.

U specijalu "Adele One Night Only" pjevačica je otvoreno progovorila o detaljima albuma, ali i svojeg privatnog života. Istaknula je kako je pjesma "Hello" bila početak njezina pronalaženja same sebe, prenosi People. "Kada sam je napisala, to je bila pjesma koja je bila oda starijoj meni", poručila je. Upravo ta pjesma bit će prva koju će izvesti tijekom koncerta na dvosatnom specijalu koji će se emitirati u nedjelju, 14. studenog.

Jedna od tema intervjua je i njezin razvod od Simona Koneckog. Neki nagađaju kako će progovoriti i o svojem novom dečku, Richu Paulu, s kojim su je nedavno snimili na jednoj utakmici u Los Angelesu.

Podsjetimo, nakon razvoda od milijardera Simona Koneckog, s kojim je u braku bila pet godina i zajedno imaju devetogodišnjeg sina Angela, Adele je sreću pronašla sa sportskim agentom Richem Paulom, koji je od nje stariji sedam godina.

O svojoj novoj ljubavi nedavno je progovorila i za časopis Vogue, na čijoj je naslovnici sve zapanjila izgledom, a priznala je i da je prije njega izlazila s drugim muškarcima.

U intervjuu je priznala da ju je oduševilo to što Rich nije previše fasciniran njezinom globalnom slavom. Istaknula je i kako je novu ljubav pronašla baš u vrijeme kada je preminuo njezin otac, a utjehu joj je pružio upravo Rich.

Njezin singl "Easy on me", koji je objavila prije nekoliko tjedana, u rekordnom je roku zasjeo na prvo mjesto svjetskih top lista te streaming servisa.