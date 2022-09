Adele je novom objavom potaknula šuškanja da su ona i njen partner Rich Paul već stali pred oltar, obožavatelji su primijetili jedan detalj u njenom domu.

Britanska pjevačica Adele pokrenula je šuškanja novim fotografijama na svom Instagram profilu.

Iako se svojim pratiteljima htjela samo pohvaliti novim kipićem koji je dobila na dodjeli nagrada Emmy, Adele je fotografirala kipić i sebe, a nije ni slutila kako će njezini obožavatelji na fotografijama primijetiti sasvim nešto drugo.

Naime, pratitelji su u komentarima počeli pisati kako se u pozadini kipića na hrpi knjiga na stolu vidi i jedna kojoj je naslov ''The Paul's'', a obožavatelji su to odmah povezali s mogućnošću da se Adele udala za svog partnera Richa Paula.

''The Paul's, znači li to ono što mislim da znači?'', ''OMG, The Paul's, jesi li se udala?'', neki su od komentara.

Pjevačica navode nije komentirala, a pratiteljima je ostavljeno na izbor samo da nagađaju radi li se o albumu s vjenčanja ili nekoj drugoj knjizi koja slučajno nosi naziv njena partnera.

O vezi Richa i Adele šuškalo se od prošlog ljeta, a par je prvi put zajedno viđen na košarkaškoj utakmici.

Adele je otkrila kako je s Richom vrlo sretna, a o ovom dvojcu krenula su i šuškanja o zarukama nakon što je na dodjeli glazbenih nagrad Brit Awards viđena s velikim dijamantnim prstenom.

Ipak, pjevačica je te sumnje opovrgnula rekavši da samo voli skupi nakit.

''Nisam zaručena. Jednostavno volim vrhunski nakit'', rekla je kratko.

"Nisam se udala. Nisam se udala. Samo sam zaljubljena. Sretna sam kao što ću uvijek i biti. Mogla bih se i udati", priznala je Adele.

Otkrila je i bi li htjela imati još djece.

"Nikada nisam bila ovako zaljubljena. Opsjednuta sam Paulom. Definitivno želim još djece. Domaćica sam, a stabilan život pomaže mi u glazbi", izdvojila je u intervjuu.

