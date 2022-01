Adele navodno pokušava spasiti vezu s Richom Paulom s kojim je sreću pronašla nakon razvoda od Simona Koneckija.

Dok cijeli svijet bruji koncertu koji je otkazala u zadnji čas, pjevačica Adele navodno pokušava spasiti vezu sa svojim dečkom Richom Paulom, pa je u njegovoj vili i provela cijeli vikend.

33-godišnja Adele počela je izlaziti sa sedam godina starijim sportskim agentom početkom 2021. godine, a prema pisanju The Suna upravo je zbog njega otkazala svoj dugoočekivani koncert u Las Vegasu. Navodno su tijekom posljednjih nekoliko tjedana imali nesuglasica jer nisu pronalazili vremena da se vide, što zbog njegovog posla, što zbog njezina koncerta, koji u konačnici nije održala.

"Adele boravi u Richovoj kući na Beverly Hillsu jer pokušava popraviti njihov odnos, stvari su se malo zakomplicirale. Jedva su se vidjeli početkom mjeseca jer je on bio odsutan zbog posla, a ona se pokušavala usredotočiti na show u Vegasu. Bila je uzrujana što nije mogao biti s njom kad su se stvari počele raspadati s organizacijom i to im je otežavalo stvari. Trebao ga je tamo, ali nije mogao jer i on ima svoju karijeru", izjavio je njima blizak izvor.

Adele je vijest da otkazuje koncert priopćila obožavateljima putem društvenih mreža i to u emotivnom videu, u kojem nije mogla sakriti suze.

"Moj show nije spreman. Probali smo apsolutno sve što smo mogli da uspijemo na vrijeme i da bude dovoljno dobro za vas. Ali apsolutno smo uništeni kašnjenjem isporuke i COVID-om", poručila je Adele.

Nakon razvoda od milijardera Simona Koneckija, s kojim je u braku bila pet godina i dobila sina Angela, Adele je sreću pronašla Richem. O svojoj progovorila je za časopis Vogue, na čijoj je naslovnici sve zapanjila izgledom, a priznala je i da je prije njega izlazila s drugim muškarcima.

U intervjuu je zaključila da ju je oduševilo to što Rich nije previše fasciniran njezinom globalnom slavom te istaknula kako je novu ljubav pronašla baš u vrijeme kada je preminuo njezin otac, pa joj je utjehu pružio upravo Rich.

