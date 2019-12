Adele se pohvalila nikad mršavijom linijom nakon razvoda od supruga Simona Koneckog.

Slavna pjevačica Adele doslovno se prepolovila od razvoda od Simona Koneckog s kojim ima sina Angela.

U travnju ove godine saznalo se kako se 30-godišnja Adele razvodi od 15 godina starijeg supruga milijardera s kojim je u braku provela tek 3 godine.

Podsjetimo, glazbena senzacija supruga je upoznala 2011. godine, a vjenčanje je održano u strogoj tajnosti 2016. godine. "Adele i njezin partner odlučili su se rastati, no nastavit će se zajednički brinuti o sinu najbolje što mogu. Kao i uvijek, i sada mole za privatnost", stajalo je u kratkom priopćenju. Također, naglašeno je da pjevačica ni u budućnosti neće davati nikakve izjave u vezi s tim.

No neki detalji ipak su procurili u javnost, pa se tako saznalo da supružnici već godinama nisu živjeli zajedno, no to baš nitko nije znao. Pjevačica se nije oglašavala po tom pitanju, no brzo se saznalo kako izlazi, zabavlja se te upoznaje nove muškarce, a naporno je radila i na svojoj novoj liniji kojom se sada pohvalila na Instagramu.

Naime, Adele je drastično smršavjela uz pomoć privatnog trenera, a linijom se u elegantnoj, crnoj haljini pohvalila na društvenim mrežama s božićne zabave koju je sama organizirala.

"Oboje smo pokušali uništiti Božić, ali nam je Djed Božićnjak otopio zločesta srca! Hvala što ste došli na moju zabavu. Svi smo se osjećali kao mala djeca Grinch. Sretan Božić i sretni blagdani svima", napisala je ispod objave.

No, kao i uvijek, javili su se dežurni internetski trolovi koji su joj poručili kako je trebala smršavjeti tijekom braka, a ne nakon razvoda.

Pjevačica se nije oglašavala, jer ionako je bilo puno više komentara koji su ju hvalili kako doista nikada nije izgledala bolje.