Björn Ulvaeus i Benny Andersson iz Abbe najavili su kako će se grupa zauvijek razići nakon novog albuma "Voyage" i nadolazeće turneje.

Abba, švedska pop grupa s kultnim statusom, najavila je ponovno okupljanje prije mjesec dana što je izazvalo ogroman interes javnosti. Također su se ponovno našli u studiju i snimili novi album nakon 40 godina izbivanja s glazbene scene.

"Voyage" će izaći početkom studenog, a grupa će novo izdanje popratiti spektakularnom polu-virtualnom turnejom gdje će, umjesto pravih članova grupe, nastupati njihovi hologrami.

Iako se ne radi o klasičnom koncertnom iskustvu, karte su se rasprodale toliko brzo da je Abbina stranica više puta pala zbog prevelike posjećenosti.

Unatoč neizmjernom veselju i interesu fanova, Benny i Björn najavili su kako nakon albuma i hologramske turneje neće više raditi nove projekte.

"Bilo je veliko zadovoljstvo vidjeti opet Agnethu i Fridu u studiju i zabavljati se sa svima. Čim smo se okupili, sve je bilo kao prije, ali ipak je gotovo. Mora biti, znate?", izjavio je Andersson u velikom intervjuu za Guardian.

Slavna grupa prodala je više od 400 milijuna albuma i utjecala na naraštaje pop glazbenika.

Nakon pobjede na Euroviziji 1974. godine s pjesmom "Waterloo", postali su globalne superzvijezde zahvaljujući nizu hitova sedamdesetih i ranih osamdesetih poput "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" i "Take a Chance on Me".

Od razilaženja 1982. godine, uporno su se opirali ponudama da se ponovo okupe i zarekli su se da to nikada neće napraviti na razočarenje legije obožavatelja, ali ipak smo na kraju dobili nešto.