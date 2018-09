Aaron i Sam Taylor-Johnson u braku su od 2012. godine te imaju dvoje djece.

U Torontu se posljednjih dana održava filmski festival.

A jedan od parova koji je prošetao njegovim crvenim tepihom jesu glumac Aaron Taylor-Johnson i redateljica Sam Taylor-Johnson.

Riječ je o holivudskom paru koji već godinama izaziva veliku pozornost gdje god se pojavi zbog činjenice kako ona ima 51, a on svega 28 godina.

Aaron i Sam Taylor-Johnson (Foto: Getty)

Par je u braku od 2012. godine te zajedno imaju dvoje djece, a često u intervjuima ističu kako ih nije nimalo briga za mišljenja drugih ljudi kojima su u 21. stoljeću još uvijek šokantne velike razlike u godinama među parovima.

Između ovog para razlika je 23 godine, no nekima je njihova veza "šokantna" jer je ona starija od njega, što nije tako čest slučaj.

"Ne uključujem se u razgovore o razlici u godinama. Kada bih prije čitao članke, uzrujao bih se. Što to uopće znači razlika u godinama? Ja je nisam primijetio kad smo se zaljubljivali jedno u drugo niti ju sad primjećujem. Ljudi koji me znaju zovu me Benjamin Button - misle da sam ja stara, a ona mlada duša", otkrio je jednom prilikom Aaron, kojemu je bilo 18 kada je počeo hodati s tada 42-godišnjom Sam.

"Znao sam odmah da želim biti s njom i imati djecu i to je bilo to", zaključio je Aaron.

Par je i u Torontu izgledao sretno i zaljubljeno, a blistao je u elegantnim izdanjima.