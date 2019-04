Film ''Kad je Harry sreo Sally'' svjetlo dana ugledao je prije 30 godina, a u glavnim ulogama našli su se Billy Crystal i Meg Ryan.

Glavne uloge u ovoj zabavnoj komediji iz 1989. godine imali su Billy Crystal i Meg Ryan, koji su se ponovno susreli u četvrtak i pozirali zajedno za dobra stara vremena.

Teško je tako povjerovati da Billy danas ima 71 godinu, a Meg 51, ali vrijeme leti.

Iako je od filma prošlo toliko godina, komedija je to koja je i dandanas na listama najomiljenijih romantičnih komedija svih vremena.

Film pokušava odgovoriti na vječito pitanje - mogu li muškarci i žene biti samo prijatelji. Harry i Sally upoznaju se na sveučilištu nakon što su diplomirali. Sally putuje u New York, gdje će se zaposliti, a Harryja poveze svojim automobilom. On želi raditi kao savjetnik za politička pitanja, a ona kao novinarka. Cijelim putem razgovaraju o spomenutoj temi. Nakon što se pozdrave u New Yorku, sretnu se opet nakon pet godina. Sally je u vezi s jednim njegovim poznanikom, a on se namjerava vjenčati. Za vrijeme leta opet se dotaknu iste teme, a ponovno se susretnu nakon nekoliko godina. Situacija je sada obrnuta - nju je dečko napustio, a on je u procesu rastave. Poslije tog susreta počnu se češće sastajati jer shvate da imaju mnogo toga zajedničkog.

Film je zaradio pet nominacija za Zlatni globus, kao i jednu za Oscara - onu za najbolji scenarij.

