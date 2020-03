Mikaela Spielberg završila je u pritvoru zbog nasilja u obitelji, a njezin otac, Steven Spielberg ubrzo je poslao novac za jamčevinu.

Kći Stevena Spielberga (73) prije tjedan dana je objavila svijetu da će naganjati karijeru pornoglumice, sada ponovno privlači pozornost nasiljem u obitelji.

Mikaela Spielberg (23) uhićena je u subotu zbog nasilja. Policija je zadržala kćer oskarovca u pritvoru u Nashviellu, kako piše Daily Mail, i podigla prekršajnu prijavu za nasilje u obitelji protiv nje.

Mikaelin zaručnik Chuck Pankow (47) ispričao je za Fox News da je riječ o nesporazumu. „Nitko nije ozlijeđen“, rekao je Chuck koji je profesionalni igrač pikada. No nije htio otkriti gdje se odvio incident niti tko je u njemu sudjelovao.

Nakon što je Mikaela uhićena netko je u ime njezinog oca položio jamčevinu od tisuću dolara kako bi izašla iz pritvora nakon 12 sati obveznog zadržavanja. Inače, otkad je privukla pozornost javnosti kći oskarovca je zaključala svoj profil na Instagramu na kojem ju prati skoro 80.000 ljudi.

Mikaela je ranije istaknula kako ju njezin slavni otac podržava u karijeri pornoglumice, ali i njezina majka, Stevenova supruga Kate Capshaw (66).

No prijatelj obitelji Spielberg kaže da supružnici teško prihvaćaju Mikaelinu vijest da postaje pornoglumica. “Steven i Kate su najangažiraniji roditelji na svijetu i bezgranično vole svoju djecu te su se uvijek trudili podupirati i razumjeti Mikaelu, a to se i vidi. No očito ih je sram zbog njezine javne objave da će ući u svijet seksualnih radnika“, ispričao je obiteljski prijatelj.

Dodao je kako ništa ne može naškoditi besprijekornoj reputaciji supružnika Spielberg. “Brinu se kako na Mikaelino novo zanimanje gledaju njihova ostala djeca, koja se isto trude podržati ju, no sram ih je. To sigurno nije način na koji su Steven i Kate odgojili svoju djecu“, objasnio je.

Steven se oženio Kate u listopadu 1991. i ona se zbog njega preobratila na židovstvo. Par ima petero zajedničke djece.Capshaw je prije braka sa Spielbergom posvojila Thea (32), kojeg je i on kasnije posvojio. Supružnici su dobili kćeri Sashu (30) i Destry (24) te sina Sawyera (28), a zajedno su posvojili Mikaelu.

Kate iz prvog braka ima kćer Jessicu (44), a Steven sina Maxa (35).