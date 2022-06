Michelle Hunziker uživa na jahti s novim dečkom Giovannijem Angiolinijem, a oboje su se pohvalili svojim isklesanim tijelima.

Manekenka Michelle Hunziker uhvaćena je fotoaparatima paparazza na plovidbi jahtom na Sardiniji s novim dečkom Giovannijem Angiolinijem.

Par je na jahti pokazao svoja isklesana i utrenirana tijela, a manekenka je i u 46. godini zadivila zavidnom figurom.

Manekenkin novi dečko talijanski je poznati liječnik, a sudeći po izgledu na prvu bi svima palo na pamet da je uspješni model.

Švicarka je u kupaćem kostimu svijetloplave boje uživala u suncu, a potom su se odlučili rashladiti u moru nakon čega je liječnik nježno ogrnuo djevojku ručnikom i uzeo je u zagrljaj.

Michelle je prije Giovannija imala dva propala braka, a prvi brak joj nimalo nije bio idealan.

Proslavila se kao supruga talijanskog miljenika žena, glazbenika Erosa Ramazzottija (58), s kojim je bila u braku od 1998. do 2009. godine.

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje.

Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste.

Ramazzoti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Papire za razvod podnijeli su 2002. godine, a on je finaliziran tek sedam godina poslije.

Brak s Ramazzotijem ovoj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama.

Bivši supružnici zajedno imaju kći Auroru, kojoj je Eros posvetio pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Michelle se 2014. udala za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila kćeri Sole i Celeste, no i oni su početkom ove godine okončali svoj brak.

Mlađahna manekenka skinula badić i prošetala plažom na odmoru s dečkom, nije se zamarala ostalim kupačima +15

Na glasu je kao ženskaroš, a nove fotke neće mu pomoći da se riješi tog neslavnog nadimka koji se veže uz njegovo ime +30