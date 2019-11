Narodna stranka-Reformisti na predsjedničkim izborima 22. prosinca podržat će Zorana Milanovića, izjavio je u subotu u Varaždinskim Toplicama predsjednik stranke Radimir Čačić.

Odluku Predsjedništva stranke potvrdio je Središnji odbor Reformista na sjednici održanoj u hotelu Minerva u Varaždinskim Toplicama. Uz nazočnost izaslanika iz svih dijelova Hrvatske, na sjednici su dogovorene i aktivnosti koje će Reformisti provoditi tijekom predizborne kampanje za predsjednika države.

Prema Čačićevim riječima, ključan će biti marketinški dio, posebno na sjeveru Hrvatske koji će, kaže, biti pokriven s 200 city lightova. "Bit će to plakati podrške Zoranu Milanoviću nas kao Reformista, ne ulazeći u podršku drugih stranaka. To je vidljiv znak podrške”, dodao je Čačić.

Napomenuo je da će se svi oni koji žele biti predsjednički kandidati, suočiti s 'pravim problemom kada počnu prikupljati 10 tisuća potpisa potrebnih za kandidaturu'. "Mi imamo zadatak da kao Narodna stranka – Reformisti sami predamo 20 tisuća potpisa za Milanovića. On treba 10, mi ćemo osigurati 20 - to je znak snage stranke, to je znak podrške stranke”, ustvrdio je Čačić.

Reformisti glasali protiv proračuna

Predsjednik Reformista osvrnuo se i na aktualnu političku situaciju, odnosno izglasavanje državnog proračuna u Hrvatskome saboru, rekavši kako građanima možda ponekad nije potpuno jasno da je proračun jedina stvarna točka na kojoj se mjeri tko je opozicija, a tko pozicija. "Nema druge točke jer samo na proračunu Vlada mora imati apsolutnu većinu svih zastupnika. I vidi čuda tko je izglasao proračun. Je li netko to primijetio? Osim one beskonačne količine SDP-ovih prebjega, koalicijski partner SDP-a za sljedeći krug izbora koji su pred nama, HSU i član Kluba IDS-a”, izjavio je Čačić.

Dodao je da su upravo to bili ključni glasovi zahvaljujući kojima je izglasan državni proračun za 2020. "Tko nije glasao za proračun? Reformisti. O HNS-u, naravno, neću ni govoriti, to se podrazumijeva. Naša poruka je bila jasna – nismo zadovoljni, definiramo čvršće svoju opozicijsku poziciju, a na izbore ćemo ići samostalno, odnosno sa srodnim centrističkim strankama i u interesu naših glasača, građana ove zemlje, sutra odlučivati”, rekao je.

Na novinarsko pitanje kakvim ocjenjuje položaj Reformista na političkoj sceni Hrvatske, predsjednik stranke Čačić je odgovorio: "Malo stranaka u Hrvatskoj može reći da će biti sutra parlamentarna stranka sasvim sigurno. To su HDZ, SDP, IDS i mi. Sve drugo će - biti ili neće biti”, ustvrdio je. (Hina)