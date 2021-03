Regé-Jean Page najpoželjniji je muškarac današnjice prema izboru čitatelja portala Promiflash, a slijede ga prilično mladi kolege i svi redom glumci.

Prema istraživanju njemačkog portala Promiflash napravljen je novi popis trenutačno najpoželjnijih muškaraca današnjice, a na popisu od 25 imena našla su se jako mlada i donedavno relativno nepoznato lica.

Svima je naravno najzanimljivije prvih pet imena, među kojima su i ona glumaca koji glume u nekim od najpopularnijih serija i filmova današnjice.

Na petom se mjestu tako našao 24-godišnji Noah Centineo. Ovaj mladi i markantni glumac osvojio je srca obožavateljica u filmskom seriju "To All the Boys I Loved Before".

Četvrto je mjesto zauzeo vlasnik jednog od najljepših osmijeha u Hollywoodu 37-godišnji Henry Cavill kojeg publika najbolje zna kao Supermena ili The Witchera iz istoimene hit-serije.

Treće mjesto najpoželjnijih muškaraca današnjice pripalo je 23-godišnjem Jacobu Elordiju koji se proslavio nakon uloge u filmskom serijalu "The Kissing Booth".

30-godišnji Talijan Michele Morrone svjetsku je slavu stekao u erotskom trileru "365 dana" pa nije ni čudo da se našao pri samom vrhu ove liste.

A prvo je mjesto potvrdilo ono što se priča već nekoliko mjeseci, a to je da je 31-godišnji Regé-Jean Page najpoželjniji muškarac današnjice, zahvaljujući seriji "Bridgerton" koja je zaludila cijeli svijet.

Slažete li se s ovim odabirom i kome od njih biste vi dali svoj glas titulu najpoželjnijeg muškarca današnjice?