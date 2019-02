Uoči dodjele nagrada Oscar 2019., prisjetili smo se zadnjih 10 filmova koji su osvojili najprestižniju filmsku nagradu.

Dodjela filmske nagrade Oscar ove će godine biti održana 24. veljače, a atmosfera oko samog događanja zahuktava se i iščekivanje je sve veće iz dana u dan.

Filmoljupci cijelog svijeta pitaju se koji će film ove godine biti proglašem najboljim - "Roma", "The Favourite", "A Star is Born" ili možda pak "Black Panther"?

Odgovor na to pitanje još ćemo morati malo pričekati, ali u međuvremenu smo se prisjetili 10 zadnjih filmova koji su osvojili Oscara u kategoriji Najboljeg filma.

2019. "The Shape of Water"

Američka fantastična drama redatelja Guillerma del Tora koja prati priču nijeme čistačice zaposlene u strogo čuvanom laboratoriju vlade, u kojem se jednog dana sprijatelji sa zarobljenim humanoidnim vodozemcem. Sam film nominiran je u čak 13 kategorija za prestižnu nagradu Oscar, uključujući one za najbolji film, režiju, originalni scenarij, glavnu glumicu, sporednog glumca i sporednu glumicu.

2017. "Moonlight"

Američka drama iz 2016. godine koju je napisao i režirao Barry Jenkins, temeljena je na nikad objavljenoj poluautobiografskoj priči naziva "In Moonlight Black Boys Look Blue", autora Tarella Alvina McCraneyja. U filmu su glavne uloge ostvarili Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Jharrel Jerome, Naomie Harris i Mahershala Ali. Film je od sveukupno osam nominacija za prestižnu nagradu Oscar osvojio njih tri, i to u kategorijama najboljeg filma, najboljeg sporednog glumca i najboljeg adaptiranog scenarija.

2016. "Spotlight"

Američki biografski dramski film iz 2015. godine režirao je Tom McCarthy, koji je ujedno i napisao scenarij zajedno sa Joshom Singerom. Glavne uloge tumače Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery i Stanley Tucci. Radnja se odvija oko istraživačkog tima novinara The Boston Globea koji istražuju slučajeve široko rasprostranjenih i sustavnih slučajeva seksualnog zlostavljanja vezanih za katoličke svećenike. Dobio je dva Oscara, za najbolji film i izvorni scenarij.

2015. "Birdman"

Američki satirični film u žanru crne komedije i drame snimljen 2014. godine, koji je režirao, producirao i scenirao Alejandro González Iñárritu. Glavne uloge tumače Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone i Naomi Watts. Keaton igra holivudskog glumca na zalasku karijere poznatog po svojoj herojskoj ulozi u borbi da na Broadway postavi adaptaciju priče Raymonda Carvera. Na 87. dodjeli Oscara, Birdman je dobio ukupno devet nominacija, i zajedno s filmom Grand Budapest Hotel, ima najviše nominacija uključujući i nagradu za najbolji film, režiju, originalni scenarij. U glumačkim kategorijama nominacije su dobili Keaton, Norton i Stone.

2014. "12 Years a Slave"

Američka povijesna drama iz 2013. godine temeljena je na istoimenim memoarima objavljenim 1853. godine autora Solomona Northupa, o slobodnom Afroamerikancu rođenom u državi New York, koji je 1841. godine otet u Washingtonu i prodan u ropstvo. Film je osvojio tri prestižne nagrade Oscar; za najbolji film, za najbolju sporednu glumicu i za najbolji adaptirani scenarij. Osvojivši nagradu Oscar za najbolji film, producent Steve McQueen postao je prvi afroamerički producent koji je osvojio Oscara te prvi afroamerički redatelj čiji je film proglašen najboljim.

2013. "Argo"

Američki triler iz 2012. godine koji režirao je slavni Ben Affleck. Temeljen je na novinarskim člancima objavljenim 2007. godine u kojima je Tony Mendes, operativac agencije CIA, vodio spašavanje šestero američkih diplomata iz Teherana u Iranu tijekom iranske talačke krize 1979. godine. U filmu su glavne uloge ostvarili Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin i John Goodman. Producirali su ga Gran Heslov, Ben Affleck i George Clooney. Argo je dobio sedam nominacija za prestižnu filmsku nagradu Oscar, uključujući one za najbolji film, najbolji adaptirani scenarij i najboljeg sporednog glumca.

2012. "The Artist"

Francuska komična drama iz 2011. godine koju je napisao i režirao Michel Hazanavicius, a u kojoj su glavne uloge ostvarili Jean Dujardin i Bérénice Bejo. Radnja filma odvija se u Hollywoodu između 1927. i 1932. godine, a fokusirana je na padanje popularnosti nijemih filmova i njihove glavne glumačke zvijezde, odnosno na uspon zvučnih filmova i njihove prve glumačke zvijezde. Velika većina filma je nijema, a snimljen je u crno-bijeloj tehnologiji. U deset kategorija nominiran je za prestižnu filmsku nagradu Oscar, uključujući i one za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolji originalni scenarij, najboljeg glavnog glumca i najbolju sporednu glumicu.

2011. "The King's Speech"

Britanska povijesna drama iz 2010. koju je režirao Tom Hooper prema scenariju Davida Seidlera. Film je nominiran za BAFTA-u u čak 14 kategorija (dobio ih je 7) i Oscara u 12 kategorija, pobijedivši u četiri najvažnije - najbolji film, najbolji redatelj, najbolji glavni glumac i najbolji originalni scenarij.

2010. "The Hurt Locker"

Američki ratni triler u režiji Kathryn Bigelow, a napisao ga je Mark Boal objavljen 26. lipnja 2009., a glumi Jeremy Renner , Anthony Mackie , Brian Geraghty , Christian Camargo , Ralph Fiennes , David Morse i Guy Pearce . Film prati irački tim za uništavanje eksplozivnih naprava u ratu koji su meta pobunjenika i pokazuje njihove psihološke reakcije na stres borbe, koji je za neke nepodnošljiv i koji izaziva ovisnost o drugima. Film je bio nominiran za devet nagrada Akademije i osvojio je šest nagrada, uključujući najbolji film i najbolji originalni scenarij.

2009. "Slumdog Millionaire"

Britanski je film iz 2008. godine redatelja Dannyja Boylea, snimljen po romanu "Q & A". Radnja filma smještena je u Indiji i govori o mladom i neobrazovanom osamnaestogodišnjem mladiću Jamalu Maliku, iz sirotinjske četvrti Mumbaija, koji se pojavio u indijskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?". Film je osvojio četiri nagrade Zlatni globus, a nominiran je u deset kategorija za nagradu Oscar. Dobio je osam Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.

Kakva nas iznenađenja očekuju na ovogodišnjoj dodjeli Oscara i hoće li ih uopće biti, saznat ćemo već 24. veljače.

Dodjelu Oscara uživo pratite ovdje.