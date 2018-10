Tijekom posljednjih nekoliko godina self help knjige su postale totalni hit, a unatoč tome da mnogi i dalje zaziru od toga da neku od njih kupe, prodaja vrtoglavo raste

Svatko od nas pokušava pronaći svoje mjesto pod suncem, a također svi mi pokušavamo da to mjesto bude mirno i da budemo sretni. Tijekom posljednjih nekoliko godina self help knjige su postale totalni hit, a unatoč tome da mnogi i dalje zaziru od toga da neku od njih kupe, prodaja vrtoglavo raste. Kod nas je također prevedeno nekoliko sjajnih takvih knjiga, a donosimo vam tri knjige koje će vas oduševiti.

12 pravila za život – Jordan B. Peterson

Znate li što je pravi bestseler? To je knjiga o kojoj uskoro svi pričaju. Nekad je potrebno nekoliko dana, nekad nekoliko mjeseci. No kada odjekne, čuje se jako daleko – uz glasni buuuuum. Peterson je napisao pravila za život koja nam kažu da sreća nije ispravan životni cilj. Pa kako, svi govore da upravo to jest smisao života!? Ne brinite se, postoji razlog zašto je u manje od godine dana u svijetu ovaj naslov prodan u više milijuna primjeraka te je postigao status instant klasika. Kao čovjek širokoga obrazovanja, Peterson svoje znanje ujedinjuje u fascinantan prikaz onoga što nas uistinu pokreće. Budući da je patnja jednostavno prisutna, štogod mi činili da je izbjegnemo, uputno je izgraditi karakter i suočiti se s njom. Taj nas pun vodi k stanju puno dubljem od sreće kakva je danas prvi i jedini cilj. Knjiga je istovremeno fascinantno duboka i lepršavo zabavna. Svaka je rečenica na svojemu mjestu i čitatelj proživljava rijetko stanje u kojemu se spaja razumijevanje s ljepotom kristalno jasnih misli. (Verbum, 168,00 kn)

Okruženi idiotima – Thomas Erikson

Velika je mogućnost da se, pročitavši ovaj naslov, pomisli nešto u stilu: „Pa da, ovo je priča mog života!“ Iako se u suprotno uvjeravamo svaki dan iznova (isključeni su ljudi koji žive sami na nekom otoku, ali njih je vrlo malo), autor nas suočava s neobičnom mišlju: ljudi oko na nisu idioti. Izvrsno napisana knjiga o komunikaciji u kojoj ćete pročitati puno primjera u kojima ćete prepoznati sebe i ljude iz svojeg života. Ako ste brzi i nestrpljivi, oni spori i temeljiti bit će vam čudni. Ako ste iznimno kreativni, oni hladni i promišljeni izgledat će vam kako da nisu s istoga planeta. Erikson ljude dijeli prema tim karakteristikama (između brojnih ostalih) i dodjeljuje svakoj skupini jednu boju. Vaš je uzrujani šef vjerojatno crven (ne samo u licu), a vaš tihi prijatelj koji voli puno čitati plav. Kao konzultant za velike korporacije, Erikson se nagledao svega i svačega te jedva izvukao živu glavu. Na kraju je uspio napisati priručnik kojim ćete lakše razumjeti sebe i druge te prestati upadati u razmirice koje ne vode nikamo. Ovaj veliki hit iz Skandinavije, krenuo je u pohod na cijeli svijet i, sudeći po reakcijama čitatelja, ne namjerava stati sve dok se na nađe u domu svakog modernog čovjeka. (Poetika, 129,00 kn)

Anatomija ljubavi - Helen Fisher

Anatomija ljubavi sjajna je knjiga na temu ljubavi i ljubavnih odnosa. Od kada je prvi put objavljena 1992. godine do danas, ugledna atropologinja Helen Fisher provela je revolucionarna ispitivanja na mozgu i koristeći se najnovijim metodama snimanja mozga istražila što se u mozgu događa kada osjećamo požudu, zaljubljenost, privrženost i ljubav. U tim je istraživanjima ispitano više od 80.000 ljudi, a na uzorku više od 30.000 muškaraca i žena prikupljeni su podaci o razmjeni seksi SMS poruka, komunikaciji putem društvenih mreža, neobveznim seksualnim odnosima, prijateljima s povlasticama i drugim suvremenim trendovima udvaranja i braka. Suprotno mnogim pesimističnim razmišljanjima, Helen Fisher uvjerena je kako raznolikost komunikacije u digitalnom dobu potiče umrežavanje i ljubavne veze te predstavlja nov, znanstveno utemeljen i optimističan koncept spore ljubavi. Dobit ćete odgovore na pitanje što je ljubav, koja je razlika između ljubavi i zaljubljenosti, jesmo li zaista monogamni i na brojna druga pitanja. Otkrit ćete možda i ljubav na prvi pogled prema sebi stoga ne propustite ovu sjajnu knjigu. (Znanje, 160 kn)