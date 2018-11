''Freddie Mercury: Život, smrt i nasljeđe“ otkriva mngode detalje o Freddiejevu životu i povijesti grupe Queen.

Freddie Mercury zvijezda je nad zvijezdama, a to dokazuje i trenutačna popularnost ovog odličnog glazbenika, što zbog filma ''Bohemian Rhapsody'' koji je trenutačno u kinima, što zbog biografije ''Freddie Mercury – Život, smrt i nasljeđe" autora Matta Richardsa i Marka Langthornea.

Knjiga je prevedena i na hrvatski u izdanju Rockmarka, a zaista se radi o djelu koje bi svi ljubitelji ovog glazbenika trebali pročitati. Osim što ćete otkriti mnoge detalje o Freddiejevu životu i povijesti grupe Queen, knjiga približava čitateljima i detalje o AIDS-u o kojima se nije toliko puno pričalo.

Od samog početka Farrokh Bulsara bio je poseban. Rođen je u Zanzibaru, no o tome nije nikada previše volio pričati. Kroz biografiju je opisan njegov put od tamo do Engleske, gdje je napokon mogao iskoristiti svoj puni potencijal, a detaljno je opisan i njegov susret s Brianom Mayjem i Rogerom Taylorom, s kojima je 1970. godine osnovao grupu Queen.

Tijekom čitave karijere u grupi Queen Freddie je točno znao što treba napraviti kako bi se približio publici, otkrivao je sebe kroz pjesme, a mnogi u to vrijeme nisu imali pojma o njegovim seksualnim apetitima. Unatoč činjenici što je imao cure, od kojih je s nekima poput Mary Austin ostao odličan prijatelj do kraja života, Freddie je bio gay. Predstavljao se dugo i kao biseksualac, no javno to nikada nije priznao. Kako je spomenuto u knjizi, njegova seksualnost bila je javna tajna, no to Freddieja nikada nije spriječilo da radi što želi. Privatno je žudio za dugom intimnom vezom, no nikada to do kraja nije mogao ostvariti. Jim Hutton bio mu je partner od 1985. do njegove smrti, a njihova je veza također detaljno secirana u knjizi.

Od snimanja pjesme ''Bohemian Rhapsody" do ''Don't Stop Me Now", ''I Want To Break Free" i ''Show Must Go On", sve pjesme Queena opisane su detaljno od ideje do top-ljestvica. Zanimljivo je čitati o usponu takvog benda iz današnje perspektive, ali i o scenskom nastupu Freddieja Mercuryja, koji je bio sve samo ne običan. Sve što je radio ima razlog, a knjiga će vam otkriti sve njegove razloge. Čak je i obrada pjesme "The Great Pretender" koju je izveo solo bez benda ima svoj veliki pečat, a objavljena je u trenutku kada je Freddie već dobro znao s čime se bori i da mu nije preostalo previše vremena.

Knjiga je puna zanimljivih detalja i informacija i približit će vam ovu ikonu najviše što može. Ono što je Freddie napravio tijekom svoje karijere zaista je najposebnija umjetnost, a s obzirom na to koliko ga cijenimo i danas, zaista se radi o neponovljivom rock-velikanu. U kinima je i film ''Bohemian Rhapsody", koji obara sve rekorde gledanosti.