Mravi su pravi inženjeri iako imaju premalen mozak za takvo planiranje, koja je onda njihova tajna?

Električni inženjer Francisco Boni na Twitteru je objavio snimku mrava koji su napali osinjak tako što su svojim tijelima konstruirali viseći most. Mravi u takvom napadu obično redovito pobjeđuju jer ose pobjegnu, a mravi opustoše osinjak, zajedno sa svim napuštenim jajašcima i zaostalim osama.

Mravi obično putuju mostom kojeg naprave svojim tijelima tako da se jedinke koje nose plijen vraćaju sredinom mosta dok drugi mravi koriste rubove. Zanimljivo je da su ovi mravi gotovo slijepi i imaju premalen mozak za smišljanje takvih građevinskih podviga. Kako onda uspiju sagraditi stabilan most?

Stručnjaci su opazili da mravi zastanu kada dođu do ruba te se potpuno paraliziraju kada osjete da drugi mrav hoda po njima. To ponašanje nastavi se dok mravi ne izgrade pravi pravcati most svojim tijelima. Čak i ako se most slučajno uruši, mravi ga znaju ''popraviti'' pa obično nastaju viseći mostovi poput onog iz videa. Fascinantnu snimku živog mosta možete pogledati u nastavku.