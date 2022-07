Priroda je puna fascinantnih procesa, a jedan od takvih je sigurno razvoj mladunčeta klokana.

Tobolčari imaju fascinantan proces reprodukcije pa je osoblje australskog parka prirode odlučilo snimiti i pokazati kako klokani rastu od embrija do mališana. Tradicionalna trudnoća klokana traje između 28 i 34 dana, nakon čega se izlegne klokan koji izgleda poput embrija.

Vodeći se samo instinktom, sićušni klokan se popne u majčin tobolac gdje boravi idućih 8 mjeseci i hrani se na bradavice u tobolcu. Mališan isprva nema razvijene mišiće pa bradavice same polagano ispuštaju mlijeko dok klokan ne razvije čeljust i mišiće za sisanje.

Zanimljivo je da klokani mogu ponovno začeti nakon poroda, no razvoj će se stopirati do organizma od oko stotinu stanica te će do poroda nove bebe klokana doći tek kada prva beba napusti tobolac kako bi prinova mogla zauzeti njezino mjesto.

Snimke razvoja jednog mladunčeta možete pogledati u nastavku pa svakako pogledajte jedan od fascinantnih procesa iz svijeta prirode.

