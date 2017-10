Velški se ragbijaš može smatrati pravim sretnikom zato što se izvukao uz samo nekoliko šavova.

Scott Baldwin, ragbijaš koji je prošloga tjedna s klubom (Ospreys) gostovao u Južnoafričkoj Republici, počinio je jednu od većih gluposti u životu kada je gurnuo ruku iza rešetaka u namjeri da pomazi lava po glavi.

Mačka ga je, zamislite čuda, ugrizla, pa je ragbijaš umjesto na utakmici završio u bolnici u kojoj su mu ranu liječnici sredili pomoću nekoliko šavova.

Dobio je Baldwin uz liječnički tretman i "verbalnu terapiju" od vlastitog trenera Stevea Tandyja, čija je momčad poražena u Bloemfonteinu, što i zato jer nije mogla računati na svog standardnog igrača.

Tandy je Balwdina ispred novinara prozvao zbog, kažimo to pristojno, poteškoća pri zaključivanju, pa ga k tome još upitao u kojem je to filmu vidio da se lavovi maze poput kućnih mačaka.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5