Ruski par uspio je udomiti umiljatu pumu koja zbog zdravstvenih poteškoća i života u zoološkom vrtu nije sposobna za život u divljini.

Mariya i Aleksandr Dmitriev iz Rusije dijele svoj jodnosoban stan s vrlo neobičnim kućnim ljubimcem – pravom pravcatom pumom imenom Messi. Par je uočio Messija u zoološkom vrtu u Penzi kada je bio star svega osam mjeseci.

Messi je rođen u zoološkom vrtu i imao je zdrastvenih problema, a Mariyu i Aleksandra prizor bolesnog mačka toliko je dirnuo da su ga odmah poželjeli udomiti. Iako nisu bili sigurni kako brinuti o divljoj mački, kontaktirali su zoološki vrt koji je, na njihovo iznenađenje, pristao prodati im pumu.

"Tri smo dana intenzivno razmišljali je li moralno udomiti pumu i može li se to uopće obistiniti. No, Messi nam se toliko svidio da smo ga naprosto morali udomiti", tvrdi Mariya. Messi je bio slab i trebao je puno pažnje, no s vremenom se oporavio. Sreća u nesreći je što je Messi manji od prosječnih puma i zbog odrastanja u zoološkom vrtu nije sposoban za život u divljini pa ga je bilo nešto lakše pripitomiti.

Iako su s Messijem u početku imali problema, par je sretan što te probleme mogu okarakterizirati kao "nestašluk" jer puma još nije napala ljude ni životinje. Štoviše, prema profilu na Instagramu i YouTube kanalu na kojem objavljuju snimke pume, Messi izgleda kao neobično velika kućna mačka.

Vlasnici spavaju s Messijem, igraju se s njim kao s kućnom mačkom, a čak ga vode i u šetnje u park za ljubimce. Za svoju kućnu pumu, s kojom žive više od godinu dana, kažu da je umiljata i poslušna pa će biti zanimljivo vidjeti koliko ovaj idiličan suživot može potrajati. Preslatke prizore opasne mace možete pogledati u galeriji, a u nastavku pogledajte i kako izgleda kupanje pume.