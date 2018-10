Čak i ljudi koji obožavaju mačke priznaju da ih se povremeno boje, a za to vjerojatno imaju dobar razlog.

Mačke su obožavane kroz cijelu ljudsku povijest, a vlasnici ih i dan danas tretiraju kao članove obitelji ili čak i bolje. Iako većina ljudi tvrdi da naprosto voli mačke, neke snimke sugeriraju da ljudi jednostavno nemaju izbor.

Još jedna takva snimka ovih je dana postala viralni hit jer pokazuje potencijalno magičnu moć mačaka da se osvete onima koji se loše odnose prema njima. Na snimci je zabilježena mačka koja hoda po automobilu, dok je osoba iz automobila pokušava otjerati udaranjem stopalom po vjetrobranskom staklu.

Vjetrobranska stakla inače je dosta teško razbiti, a to je gotovo nemoguće napraviti stopalom u čarapi, no to je ipak uspjelo djevojci sa snimke. Ima li ova mačka čarobne moći ili je posrijedi čista fizika, provjerite u nastavku.