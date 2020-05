Prekrasni prizori iz dubina ostavljaju bez daha, pogotovo ako ih gledate iz blizine.

Biolog i fotograf Alexander Semenov na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije koje snima u dubinama mora i oceana. Prizori koje tamo uspije snimiti izgledaju kao da su s drugog planeta, a s obzirom na to kako je teško doći do njih i snimiti ih, to nije tako daleko od istine.

Neke od zapanjujućih prizora snimljenih duboko ispod površine mora i oceana svakako pogledajte u spektakularnoj galeriji.