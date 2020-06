Priroda uvijek ima zadnju riječ, bez obzira koliko su ljudski planovi konkretni.

Ljudi se već stoljećima bore s prirodom i pokušavaju je ukrotiti, no čini se da sile prirode uvijek pobjede, koliko god se isprva slabijima činile. To vrijedi i za biljke koje naizgled nemaju šanse u borbi protiv betona i čelika, no ipak nekako uspiju pobjediti.

Prizore koji vrlo zorno pokazuju da priroda na kraju uvijek ima zadnju riječ prenosimo u galeriji pa svakako ponovite ovu vrlo važnu lekciju koja nas uči da s prirodom treba surađivati jer dugoročnoj borbi možemo samo izgubiti.