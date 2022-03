Šarene čarape za muškarce apsolutni su hit.

Iz godine u godinu muškarci su sve skloniji pokazivati svoj modni izričaj pa tako razni uzorci, boje i uzbudljiv dizajn nisu više rezervirani samo za žene. Čak i konzervativniji muškarci sve se više odvažuju uskočiti u modnu igru kombiniranja upadljivih čarapa s ostatkom outfita.

Kako uskladiti šarene čarape?



Čarape mogu biti neopisivo dosadne. Crne, tamnoplave, tamnosive… na okupu, u ladici, sve izgledaju kao da su vlasništvo u najmanju ruku Batmana. U njima nema ni trunke smjelosti i obilježje su osobe koja teži jednostavnosti, osobe koja nije sklona riskiranju.



Nema ničega lošega u vašim običnim jednobojnim čarapama, no malo zabave u životu uvijek dobro dođe, zar ne? Iako su čarape odličan način za dodavanje malo života i boje u vašu svakodnevnu odjeću, budite pažljivi jer svejedno trebaju biti usklađene s odjevnom kombinacijom.



Ako nosite hlače koje imaju uzorak, izbjegavajte upečatljive čarape s uzorkom romba ili kvadrata. Ako volite nositi šarene hlače ili hlače jarke boje u kombinaciji s košuljom koja je također jarkih boja ili snažnog uzorka, predlažemo da zaobiđete jarke boje čarapa. Umjerenost je važna, a vaša odjevna kombinacija treba biti uravnotežena.



Kad uskladite svoje šarene čarape s hlačama, predlažemo da ih uravnotežite s bojom košulje ili majice. Plava ili ružičasta košulja izgledat će sjajno ako na nogama imate čarape bordo boje, a ljubičasta košulja ili košulja boje lavande pristaje zelenim ili plavim čarapama.



Što je vaš outfit neformalniji, to uzorci i boje na vašim čarapama mogu biti smjeliji. Ako radite u strogom korporativnom svijetu ili imate poslovni dress code, držite se formalnih boja čarapa, poput sive ili tamnoplave. Za sve postoji vrijeme i mjesto, a modna igra vas može veseliti i tijekom slobodnog vremena.



Ako ste od onih sretnika koji rade u opuštenijem uredskom okruženju i volite ležeran stil, slobodno unesite malo boje uz pomoć muških čarapa s točkicama, rombovima, prugama ili kariranim uzorkom. Dobar odabir mogao bi biti čak i cvjetni uzorak, pa i neobični uzorci koji uključuju Marvelove junake ili Disneyeve likove.



Slična pravila vrijede i za žene. Bitno je da su čarape usklađene s cipelama i bojom hlača, pa kad već pregledavate more uzoraka čarapa u potrazi za najveselijima ili najslađima, predlažemo vam i da obratite pozornost na obuću s kojom ćete ih uskladiti. Brend Roberto ima svu obuću koja će vam ikada trebati, pa tako čarapice cvjetnog uzorka idealno pristaju “mary jane” stilu cipela i obožavaju ih romantičarke. Sportske čarape s prugicama, koje su malo duže od klasične dužne čarapa, idealno će pristajati hipsterskom looku koji uključuje donji dio trenirke i tenisice.



Kao i muškarci, i žene se mogu igrati cijelim dijapazonom boja čarapa koje će proviriti ispod nogavice hlača i unijeti malo uzbudljivosti u outfit.



PR Foto: PR



Kada bismo trebali ipak odabrati klasične boje?



Klasične crne, sive i tamnoplave čarape vječni su odabir kad se morate odjenuti za svečane prigode, posao, sastanke. Crne čarape uvijek se nose uz smokinge, uz crnu kravatu, a sive i tamnoplave čarape nose se na siva i tamnoplava odijela. Ako niste sigurni – usklađena boja čarapa i odijela uvijek je pravilo dobrog stila.



Možete odabrati i čarape koje su za nijansu ili dvije tamnije ili nijansu svjetlije od boje vaših hlača. Tako će vaš outfit izgledati balansirano jer su i čarape i hlače u sličnim nijansama i neće se stvarati prijelaz s jedne na drugu boju koji umanjuje elegantan izgled.



Je li dužina čarapa bitna?



Uvriježeno pravilo jest da se pri neformalnim prilikama i ležernim aktivnostima nose niže čarape. Takve su čarape namijene sportskim aktivnostima, kavi, šetnji, druženju, nose se najčešće na traperice ili trenirke. Što je prigoda formalnija, to su i čarape više, odnosno duže. U korporativnim prilikama, kad nosite fino odijelo, čarape koje sežu do sredine lista uvijek su dobar odabir jer se u situacijama u kojima sjedite ili prekrižite noge nogavice podignu i otkriju veću površinu čarape. Nikako ne želite pokazati rub čarapa koji proviruje ispod nogavica.



Moda je igra, a život nije siv. Unesite malo veselja i zanimljivosti u svoj izgled i napunite ladicu šarenim, veselim čarapama.