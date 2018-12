Učiteljica je počela rezati kosu učeniku i pjevati himnu, a onda je tražila drugu žrtvu.

Margaret Gieszinger (52), učiteljica iz Kalifornije, uhićena je nakon što su je učenici prijavili ravnatelju zbog zlostavljanja na satu. Ona je iz još nepoznatog razloga posjela učenika ispred cijelog razreda, počela pjevati himnu i škarama mu rezati kosu.

Kada je shvatio što se događa, učenik je ustao, ali mu je učiteljica zapovijedila da ponovno sjedne. Učenik je poslušao i ostao bez još nekoliko pramenova kose, a onda je ponovno ustao. Učiteljica je krenula u potragu za novom žrtvom i tražila dobrovoljce, a kada se nitko nije oglasio, navalila je škarama na dugokosu djevojku.

Učenci su u tom trenutku shvatili da je vrag odnio šalu i pobjegli iz učionice, a sve su uspjeli i snimiti. Incident su prijavili ravnatelju koji je pozvao policiju, a učiteljica je ubrzo uhićena i određena joj je jamčevina od 100.000 dolara.

Učenici tvrde da je takvo ponašanje bilo posve neočekivano jer učiteljicu znaju kao dragu i nasmijanu pa ne znaju što je bio uzrok takvog sumanutog ponašanja. No, Gieszinger je već bila suspendirana 2007. i 2016. godine, ali povodi nisu poznati. Snimku cijelog incidenta možete pogledati u nastavku.

this teacher really cut her student’s hair while singing the national anthem. america is different pic.twitter.com/2zbst49gCd