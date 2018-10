U zgradi je osvanula poruka koja poziva na "iseljavanje stoke iz nebodera".

U zgradi u zagrebačkom Sopotu osvanula je poruka u kojoj se proziva "stoku" koja živi u neboderu. Autor poruke koju je snimio naš čitatelj prijeti da će prijaviti zgradu Gradskom poglavarstvu i drugim institucijama jer se krši odredba o držanju domaćih životinja.

No ova poruka ima i obrat, a prenosimo je u cijelosti, pa se i sami možete uvjeriti o čemu je riječ. U poruci piše: "U ovom neboderu osim poštenih ljudi i drage djece živi i stoka! To je protivno važećim zakonima Republike Hrvatske i naredbi Gradskog poglavarstva iz 2000. godine o područjima za držanje domaćih životinja. To se odnosi na stoku koja se naučila kretati na dvije noge!

Prvi sljedeći put kad nam liftovi ili haustor budu sličili na štalu, svinjac ili javni WC, ide prijava epidemiološkoj službi! Zatim zovem inspekciju za inspekcijom... pa nakon toga i Ministarstvo poljoprivrede jer je stoka njihov resor, dok ne iselimo iz nebodera svu stoku u prikladne štale i torove.

A ulovim li te prije nego prestaneš s pišanjem i sranjem po neboderu, trebat će ti još jedna služba koja ovdje nije navedena!!