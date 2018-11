Zaručnica nije imala nalakirane nokte, a htjela je pokazati prsten pa je u pomoć priskočila sestrična.

Par iz Melbournea (Australija) na Twitteru je objavio zaručničku fotografiju u koju je uskočila sestrična buduće mladenke i spasila stvar. Naime, zaručnica je bila posve nespremna za prosidbu, a htjela je savršenu fotografiju.

Na fotografiji je htjela pokazati i zaručnički prsten, no nije imala nalakirane nokte pa je zamolila sestričnu da na fotografiji "glumi" njezinu ruku. Sestrična je stavila prsten i čučala izvan kadra pa fotografija izgleda kao da zaručnica pokazuje svoju ruku, no na drugoj fotografiji se jasno vidi na čijoj je ruci zapravo prsten.

Ova je simpatična zgoda oduševila publiku, a fotografije zaručenog para i sestrične koja je poslužila kao model za prsten možete pogledati u nastavku.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg