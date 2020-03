Seks može pridonijeti širenju koronavirusa, no postoji i posve bezazleni oblik rekreacije za vrijeme izolacije.

Na službenom profilu njujorškog ministarstva zdravstva osvanula je objava koja je iznenadila mnoge jer je u jednoj rečenici eskalirala od nule do tisuću. U objavi stoji da poljupci sigurno mogu prenijeti koronavirus, a vjerojatno i lizanje anusa (engl. rimming).

U nastavku objave sugerirali su ljudima da masturbiraju jer se rukama i igračkama opranim vodom i sapunom ne može širiti virus. Osim što je efikasna u sprečavanju širenja koronavirusa, masturbacija može pomoći i u borbi protiv stresa pa ako vam to slučajno još nije palo na pamet, konačno imate savjet stručnjaka kako se nositi s ovim stresnim vremenima.

What we know about #COVID19 and sex: 😘Kissing can spread COVID-19 and rimming might spread it. 👅🍑🚫



You are your safest sex partner. Masturbation will not spread COVID-19, especially if you wash your hands (and any sex toys) with soap and water🧼: https://t.co/85FUZfOABG