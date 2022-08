Nova članica Skupštine Srbije nije naišla na odobravanje korisnika društvenih mreža.

Staša Stojanović nova je zastupnica u Skupštini Srbije te je na društvenim mrežama objavile selfie s konstutivne sjednice. Staša je inače velika poklinica Aleksandra Vučića, kojeg je i na društvenim mrežama izdvojila kao svoj uzor: ''Aleksandar Vučić je moj uzor. Ja to nikada nisam krila niti ću kriti. Divim mu se u svakom pogledu jer zna što radi i njegova snaga daje nama, mlađima veliki elan da nastavimo njegovim stopama. Najbolji je predsjednik kog je Srbija imala!!! Ostali su daleko iza njega'', napisala je na Twitteru 28. svibnja prošle godine.

No, objava kojom je podigla prašinu na društvenim mrežama bio je selfie uz koji je napisala: ''Narodna poslanica Republike Srbije. Samo ću reći da ću biti najbolja verzija sebe, nastavit ću se uspoređivati samo sa sobom jer put koji sam prošla, školu koju sam stekla i svakodnevni život koji živim vjerujem da su vrijedni ne samo ovoga već i svega što znam da me čeka u budućnosti''.

Za razliku od nje, korisnici društvenih mreža nisu puni vjere u nju, pa su pisali komentare poput: ''SNS poslanica, teška dijagnoza, Staša Stojanović. Gdje mi živimo?'', ''Ne znam da ništa ne znam. Staša Sokrat Stojanović'', ''Evo ga. Staša Stojanović, predstavnica srpske inteligencije'', ''Staša Stojanović Narodni poslanik SNS-a, posle vise pokušaja da upadne u Zadrugu, upala je u skupštinu ''.

Akademija mladih lidera SNS

the best of 🤣😂😭