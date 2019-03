Tisuće ljudi odazvalo se na poziv roditelja i provjerilo mogu li biti donori dječaku s leukemijom.

Oscar Saxelby-Lee je petogidišnjak kojem je u prosincu 2018. godine dijagnosticirana agresivna vrsta leukemije. Zbog kritičnosti njegove situacije, roditelji su putem društvenih mreža i medija uputili apel u kojem su objasniti da dječaku za liječenje trebaju matične stanice.

Roditelji su ostali dirnuti do suza kada se 4855 ljudi odazvalo na poziv i čekalo na kiši kako bi provjerili mogu li biti donori dječaku. Dobrotvorna udruga koja je organizirala testiranje u osnovnoj školi u Worcesteru (Velika Britanija) objavila je podatke da je odaziv ljudi srušio prethodni rekord od 2200 dobrovoljaca.

To su odlične vijesti za Oscara jer su liječnici objavili da moraju pronaći prikladne donore u roku od tri mjeseca. Njegova majka Olivia izjavila je: "Bili smo očajni kada smo čuli vijest, osjećali smo se kao da već vidimo svjetlost na kraju tunela. No, Oscarov osmijeh, hrabrost i odlučnost su nam dali novu dozu energije i osnažili nas", prenosi The Sun.

Oscar je trenutačno u teškom stanju i ne može jesti ni hodati, no roditelji i liječnici nadaju se da će im uspješna akcija, osim toliko potrebnog optimizma, podariti i terapiju za mališana.

4,855 people queue in the rain for hours in the hope that they are a stem cell match to save Oscar Saxelby-Lee. Oscar has only 3 months to find a stem cell donor to help cure his cancer. Click link to read more.https://t.co/X46CbDOoek pic.twitter.com/k1mKsDcC5C