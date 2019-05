Na turniru u Španjolskoj pobjednicima su dodijeljene nagrade u rangu od vibratora do strugalice za pete.

Prvenstvo u squashu održano na sjeveru Španjolske privuklo je pažnju ljudi iz cijelog svijeta zbog nagrade koju su organizatori poklonili pobjednicama turnira. I dok su pobjednici u muškoj konkurenciji kao nagradu osvojili sportska odličja, pobjednicama u ženskoj kategoriji organizatori su uz odličje poklonili i vibrator, dok su osvajačice drugog i trećeg mjesta dobile kremu za depiliranje i strugalicu za pete.

Pobjednica Elisabet Sado izjavila je da ju je nagrada šokirala i da se stvari trebaju ozbiljno promijeniti. "Bile smo iznenađene, ma šokirane! Mislimo da su nagrade vrlo seksističke", kazala je Elisabet, a prenosi BBC.

Controversy in Spain, after the winners of a women's squash tournament were given sex toys and hair removal cream as prizes.



Winner Elisabet Sadó called it, "the basis of a structural machismo which, in the worst cases, ends up with women being killed"https://t.co/YgXK7efan0 pic.twitter.com/R02c3YVyeK