Bebači iz galerije imaju urođeni talent zbog kojeg na svakoj slici izgledaju kao da nekoga zavode.

Roditelji se ovih dana dobro zabavljaju dijeljenjem urnebesnih fotografija svojih beba koji zbog pogleda i poza izgledaju kao da pokušavaju nekog zavesti. Ovaj fenomen toliko je rasprostranjen da slike dijele roditelji iz cijelog svijeta i pritom se jako dobro zabavljaju.

Ako ste ikada nekog pokušali zavesti pogledom, vjerojatno i sami znate koliko je to težak zadatak i kako smiješno može izgledati promatračima. No, bebačima iz galerije to su nekim čudom uspjele odraditi i bez ikakvog predznanja, a njihove poglede od kojih ćete se sigurno rastopiti možete pogledati u galeriji.