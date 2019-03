Britanac je prekinuo nesretni niz, a na kraju je kući otišao s pola milijuna funti.

U britanskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?" pitanje za milijun funti nije otvoreno od 2006. godine. Nesretni niz konačno je prekinuo učitelj iz Birmingham John Robinson, no na kraju je odustao i osvojio iznos od 500.000 funti.

Prva epizoda nove sezone uspjele je prekinuti nesretni niz, zbog čega su i natjecatelj i voditelj Jeremy Clarkson bili vrlo sretni. No, John nije znao odgovor na pitanje: "Koji britanski premijer nikada nije bio ministar vanjskih poslova?".

Ponuđeni odgovori bili su:

A) Winston Churchill

B) Alec Douglas-Home

C) Anthony Eden

D) Harold Macmillan

Nakon odustajanja, John je rekao da bi odgovorio Anthony Eden, što je netočan odgovor pa je na kraju bio zadovoljan svojom odlukom da odšeta sa "samo" pola milijuna funti. John se našalio da sada više nema izgovor da djevojci ne kupi prsten, a Clarkson ga je prozvao odličnim natjecateljem i poželio mu sve najbolje.

Točan odgovor na pitanje bio je Winston Churchill, što je znala Johnova prijateljica čiju je pomoć iskoristio ranije u emisiji.

And that’s the end of John Robinson’s amazing run in the chair! 🤑 £500,000 for our English teacher from Birmingham 👏 👏 👏 #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/LfP7h98V8o