Na klupi ispred crkve građani su spazili beskućnika i pozvali policiju, no kasnije su shvatili što su zapravo učinili.

Policija iz Clevenanda (SAD) odazvala se na poziv zabrinutih građana koji su prijavili da na klupi ispred Crkve sv. Barnabe spava beskućnik. Kako mu se nitko nije htio približiti, svi su doživjeli ironičnu katarzu kad su otkrili da je riječ o skulpturi Isusa.

Pastor Alex Martin na Twitteru je objavio da je poziv policiji upućen svega 20 minuta nakon postavljanja skulpture koja je trebala ''podsjetiti građane na probleme beskućnika jer su i oni ljudi stvoreni na sliku božju'', kazao je Martin, a prenosi Independent.

Iz crkve su na Twitteru napisali da se nadaju kako će skulptura potaknuti ljude da pomognu beskućnicima, no to je bilo prije nego što su ljudi počeli zvati policiju kako bi uklonila beskućnika s klupe.

Unatoč prvotnom nesporazumu, čini se da je skulptura postigla željeni učinak jer je skulptura završila u medijima pa su je vidjeli mnogi koji stvarno žele pomoći beskućnicima. O svemu se oglasila i narednica Kathy Leasure koja je potvrdila da je policija zaprimila poziv.

''Da je na klupi stvarno bila osoba, policajci bi mogli pozvati hitnu pomoć i provjeriti je li sve u redu i treba li osoba dodatnu pomoć'', izjavila je i poručila da je u redu zvati policiju ako se na klupi vidi beskućnik.

Skulpturu Isusa na klupi napravio je Timothy Schmalz, a kupila ju je dobrotvorna organizacija Community West Foundation koja postavlja skulpturu svaki mjesec ispred druge crkve. Isus će biti na klupi ispred Crkve sv. Barnabe do 1. prosinca, ako prije ne završi u pritvoru.

We're glad to temporarily host this statue of Homeless Jesus to raise awareness of homelessness in Cleveland and remind us that all people are created in the image of God. pic.twitter.com/EKClQm7PFG