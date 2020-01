Dobar dres daleko se čuje pa je hrvatski uzorak završio i kao dio kolekcije poznate modne marke.

Modna marka Louis Vuitton na društvenim je mrežama podijelila fotografiju modela u majici s crveno-bijelim kockastim uzorkom koji izgleda kao hrvatski dres, a fotografija se brzo proširila među Hrvatima koji nisu propustili reagirati na sliku.

Neke od reakcija koje su Hrvati imali na poznatu modnu marku koja ''kopira'' hrvatski dres možete pogledati u nastavku gdje prenosimo reakcije s Twittera. Ista slika objavljena je i na Facebooku i Instagramu, no tamo su korisnici bili nešto manje kreativni pa su objavu samo zasuli komentarima u kojima piše ''HR''.

Embrace the illusion. The new #LouisVuitton Monogram Denim capsule brings a patchwork pattern to smooth canvas on models like the iconic Speedy. Get inspired for Lunar New Year at https://t.co/zFYp4mywgQ pic.twitter.com/BnCx8a0YZB