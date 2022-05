Komičar Dave Chappelle napadnut je na sceni tijekom stand up nastupa u Los Angelesu, a kolega Rock odlučio se našaliti na njegov račun pitanjem "Je li to Will Smith?".

Slavni komičar Dave Chappelle napadnut je na pozornici za vrijeme svog nastupa "Hollywood Bowlu" u Los Angelesu. Snimka šokatnog napada proširila se društvenim mrežama.

Dave Chappelle just got attacked on stage



pic.twitter.com/E4gAfmkPgQ — Hoodville (@Hoodville_) May 4, 2022

Na snimci se jasno vidi da je riječ o muškarcu koji je nasrnuo na pozornicu i zaletio se u komičara. Napadača je netom poslje toga, odvelo osiguranje. Tijekom incidenta Chappelle nije zadobio ozlijede, no isto ne možemo reći i za napadača. Na Twitteru kruži snimka gdje muškarca unose u kola hitne pomoći te mu je vidno ozlijeđena desna ruka.

Dave Chappelle got Batman as a security guard https://t.co/xWe4TIGbNq — Westside Zay (@Fred_Litstone) May 4, 2022



Njegov kolega komičar Chris Rock, koji je nastupio ranije tijekom te večeri, izašao je na pozornicu s Chappelleom nekoliko trenutaka nakon napada i našalio se izjavivši: "Je li to Will Smith?".

Napad na Chrisa dogodio se prije manje od dva mjeseca, nakon što mu je Will Smith opalio šamar tijekom ceremonije dodjele Oscara.

Dave Chappelle prošle godine se našao na udaru kritika zbog komentara u emisiji "The Closer" na Netflixu. Na nastupu je izjavio da je "spol činjenica", što je potaknulo neviđen bijes zajednice trans osoba.

