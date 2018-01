Čini se da su usne fatalnog mladića trenutačno u tinejdžerici izazvale lavinu ljubavne kemije.

Američka tinejdžerica Juliana Corrales postala je pričom dana na Twitteru nakon što su se stotine ljudi uključile u potragu za mladićem imena Gavin s kojim se prije samo nekoliko dana poljubila na vrhu Eiffelova tornja.

Naime, spretne pčelice društvenih mreža su ga uspjele pronaći u kratkome roku, ali joj i dojaviti tužnu vijest, da njezin fatalni sunarodnjak, po svemu sudeći, ima djevojku.

Corrales po toj spoznaji nije htjela reći koliko ju je ta informacija povrijedila, međutim silni nepoznati ljudi su joj pružili podršku i izrazili nadu da ipak može doći do filmskog i romantičnog obrata.

Corrales se, ispričajmo od početka, sve do jučer nalazila u posjetu Parizu u društvu najboljih prijateljica, a još je uoči odlaska u Francusku samoj sebi obećala da će se poljubiti s nekim na vrhu te čuvene konstrukcije.

Slučaj je htio da tamo zatekne baš Gavina, mladića koji je pristao na poljubac i na kojeg sve od tog trenutka nije prestala misliti.

Dapače, Corrales je u jednoj od svojih objava Gavina opisala predivnim, čime je jasno dala do znanja da su se u njoj odmah nakon poljupca rodili osjećaji.

Budući da je uslijed tog čarobnoga trenutka zaboravila zamoliti ga za kontakt, za pomoć u potrazi je zamolila korisnike s više iskustva, pa u utorak navečer, kao što smo već istaknuli, dobila povratnu informaciji da mu je identitet otkriven i da fotografije na njegovim profilima govore da se nalazi u vezi.

"Imao Gavin djevojku ili ne, željela bih svima zahvaliti što ste se toliko trudili i što ste puni podrške. Molim vas da ga ne uznemiravate jer mu ne bih voljela priuštiti neugodnosti u životu", bilo je posljednje što je Corrales u utorak napisala na svom profilu, na što su joj brojni poručili da ne odustaje.

Razlog optimizmu pronašli su u činjenici da je upravo Gavinova majka inzistirala na tome da par snimi svoj prvi poljubac, a kakav to ima značaj, saznat ćemo kada se i ako se Gavin javi.

Budući da su brojni svjetski mediji preuzeli priču, sasvim je izvjesno da će već do kraja dana vidjeti svoje lice na nekom od portala.

Kissed this great guy on the top of the Eiffel Tower, biggest regret is that I didn’t get his number, Twitter can ya help a girl out? pic.twitter.com/ZkNqXc1a9J