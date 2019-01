Policajci su objavili fotografije izgorjelog kamiona s krafnama i dobili podršku iz cijelog svijeta.

Na službenom Twitteru policije iz Lexingtona (SAD) osvanula je fotografija uplakanih policajaca pored izgorjelog kamiona s krafnama. Kako je svjetski poznati stereotip da policajci obožavaju krafne, na komičnu fotku dobili su sućut sa svih strana svijeta.

Kolege iz Velike Britanije poručile su im: "Suosjećamo s vašim gubitkom. Ne znamo što više reći", i uspjeli ubaciti igru riječi u izraz sućuti ("We donut know what else to say"). Policajci iz New Yorka napisali su: "Kakva tragedija, osjećamo vašu bol", a policajci iz Toleda poručili su: "Držite se, 2019. će biti bolja".

Humoristične fotografije koje su ujedinile policajce diljem cijelog svijeta možete pogledati u nastavku.