Policajac koji je u ponedjeljak na autocesti u državi Utah zaustavio jedan automobil nemalo se iznenadio kad je shvatio da je na mjestu vozača jedan petogodišnjak.

Zamijetivši vozilo koje se vrlo sporo kretalo lijevim trakom autoceste Interstate 15, policajac je uključio sirenu, a vozač se disciplinirano prestrojio u trak za zaustavljanje.

Razgovor ''vozača'' i policajca snimljen je na videozapisu nadzorne kamere koji je objavila policija na YouTubeu je pregledan gotovo 760.000 puta.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB