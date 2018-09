Obiteljske fotografije mogu biti izvor velike nostalgije, a junaci galerije odlučili su ih ponovno snimiti.

Iako djetinjstvo može biti puno lijepih uspomena, neke od najupečatljivijih su one zabilježene na fotografijama. Ljudi iz galerije pokušali su reprizirati svoje omiljene uspomene desetljećima nakon što su ih zabilježili fotoaparatom.

Na novim fotografijama pokušali su vjerno oponašati poze s originala, a to se pokazalo pravim izazovom jer su u međuvremenu dosta narasli. No, to ih nije spriječilo u naumu, a njihove originalne fotografije i kopije možete pogledati u galeriji.