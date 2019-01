Pokušao je pokazati frizeru što točno želi, ali napravio je jedan veliki propust.

Digitalno doba trebalo bi pomoći mušterijama da lakše dođu do frizura koje žele, no čini se da i to ima svojih problema. Jedan je muškarac iz Kine frizeru pokazao video modela čiju frizuru je želio, a dobio je točno ono što je pokazao, uključujući i trokutasti simbol za pokretanje snimke koja se našla na pauziranom videu.

Ova smetnja u komunikaciji nasmijala je sve na društvenim mrežama, a do čega je doveo nesporazum, svakako pogledajte u galeriji.