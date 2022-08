Obična slika izazvala je burne reakcije korisnika Facebooka.

Na stranici ''Dnevna doza prosječnog Dalmatinca'' objavljena je slika poruke koju su vlasnici apartmana ostavili gostima. Poruka je jednostavna i glasi: ''Molim vas kad niste u apartmanu, ugasite klimu. Hvala''.

Odgovor turista bio je samo: ''OK, sorry'' sa simpatičnim crtežom. Puno zanimljivi od slike su komentari ispod objave u kojima se ljudi ne mogu složiti oko toga je li potrebno gasiti klimu kad nitko nije u stanu.

''Moja radi cilo lito na 25 i kad sam doma i kad nisam, a ne da moram doć doma u saunu sa troje dice i krepavat dok se stan ne ohladi. Također, kod na se ne govori gostima kad smiju, a kad ne smiju palit klimu'', piše jedna korisnica.

''Prema logici da se sve treba maksimalno iskoristiti i kad gosti nisu u apartmanu, i vodu mogu ostaviti da teće. Većina klima danas ima timere i Wifi upravljanje i ne vidim potrebu da klime rade dok nitko nije u apartmanu'', zaključila je druga koricnica Facebooka.

Na taj komentar dobila je odgovor: ''Ako platim apartman 80 eura po danu, onda mogu ostaviti i klimu da mi gori. Osim u Hrvatskoj, nikad mi nitko nije rekao što smijem koristiti, a što ne u apartmanu kojeg sam platila. Gđa bi dobila lošu recenziju od mene i to je to''.

''Ma, nema problema... Dam 100 eura po danu pa da ni ne dođem? Bude tak OK?'', cinično komentira osoba koja je dobila odgovor: ''Jeste kad čuli za ekologiju? Zagrijavanje planeta? Zašto klima da praši toplo i još više zagrijava okolinu ako nema nikoga u apartmanu?'', pa je prvi korisnik napisao: ''Ekologija? Ok, stoji! Da ti pričam da mi je 2018. vlasnica apartmana u Tučepima napomenula da gasim klimu, vjerojatno ne iz tog razloga kaj je ona ekološki osviještena nego kaj joj je do potrošnje struje!''.

Još jedna korisnica smatra klimu nužnom: ''To sa tim klimama je užas. Meni je bolje da dođem u rashlađen apartman nego da mi klima puši u glavu. Bolje mi je još koji euro više platit i da me niko ne maltretira oko klime''.

''Po komentarima se vidi da nam nema spasa. I zato nam je ovako kako je. Opravdavat bespotrebno trošenje energije da ne bi morali pričekat 5 minuta da se ohladi apartman... ne radi se o 50 kuna nego triba bit odgovoran. U Dalmaciji je sve crveno u elektri, sve na maksimum jer svake godine niknu stotine apartmana'', zaključuje jedan korisnik. Objavu koja je izazvala raspravu, kao i ostale komentare, možete pogledati u nastavku.