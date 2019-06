Hvalevrijedan pokušaj transparentnosti završio je internetskim hitom.

Pakistanski političar Shaukat Yousafzai i njegovi kolege postali su hit na internetu jer je njihov hvalevrijedni pokušaj transparentnosti završio urnebesno. Naime, Yousafzai i njegovi kolege prenosili su sjednicu uživo na Facebooku, ali su pritom zaboravili isključiti mačji filtar.

Ozbiljne face političara tako su dobile mačje uši, brkove i rumene obraze, pa ne čudi što su se prizori s prijenosa vrlo brzo proširili društvenim mrežama. Neke od slika koje su gledatelji javljanja uspjeli zabilježiti prenosimo u nastavku.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB