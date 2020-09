Ostao je bez mobitela, a kad ga je napokon uspio pronaći, imao je što vidjeti.

Zackryds Rodzi 20-godišnji je student računalnih znanosti iz Malezije koji je nedavno ostao bez mobitela. Prvo je mislio da ga je zametnuo, no kad ga nije uspio pronaći u stanu, pomislio da ga je možda netko ukrao. Ipak, odlučio se nazvati i provjeriti je li možda pao u neko nedostupno mjesto u stanu, a zvonjavu je čuo iz šumarka nedaleko od svoga doma.

Na kraju je pronašao svoj mobitel među drvećem, no otkrio je i da ga je netko koristio. Naime, mobitel mu je iz sobe ukrao radoznali majmun te ga onda iskoristio za fotografiranje i snimanje.

To je podsjetilo Zackrydsa na to da mu je otac ranije tog dana spomenuo kako je vidio majmuna da se penje po njihovu domu, no mladić nije odmah povezao te stvari niti je sumnjao da mu je mobitel ukrao neki majmun.

Neke od stvari koje je snimio svirepi majmun prenosimo u nastavku i u galeriji pa svakako bacite oko i provjerite je li možda vrijeme da se ovaj majmun prestane baviti krađom i postane umjetnik.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020