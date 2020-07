Noge na plaži jako sliče hrenovkama, možete li ih razlikovati od hrane?

Jedna od uobičajenih vrsta fotografije koje ljudi snimaju na plažama su one na kojima se vide samo noge i more u pozadini. No neke od takvih fotografija izgledaju kao da su na njima snimljene hrenovke pa su se ljudi odlučili zabaviti tom sličnošću.

Na društvenim mrežama zato objavljuju fotografije noga i hrenovki, a gledateljima prepuštaju da procijene što je zapravo na slici. Možete li razlikovati hrenovke od udova, svakako provjerite u galeriji.