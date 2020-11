Njihove modne kombinacije su vrlo odvažne, svi možemo nešto naučiti iz njih.

Profil na Instagramu ''Hipsters Of New York'' redovito objavljuje fotografije zanimljivih modnih kombinacija u kojima ljudi šeću ulicama New Yorka. Neki od njih svojim su hrabrim kombinacijama prešli svaku granicu modnog ukusa pa je zanimljivo promatrati u kakve se sve eksperimente upuštaju ljubitelji mode iz New Yorka.

Neke od zanimljivih odjevnih kombinacija koje su zabilježene na ulicama američke metropole prenosimo u galeriji pa provjerite hoće li vas možda inspirirati ili će vas samo dobro nasmijati.