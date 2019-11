Njihove frizure su prava umjetnost, kako biste ih uopće opisali?

Odlazak frizeru za neke je rutina, no ljudima iz galerije to je poseban doživljaj jer trebaju uložiti trud kako pronašli riječi kojima mogu opisati frizure koje žele. Neke od njihovih frizura su prava apstraktna umjetnost pa možemo samo nagađati što su to rekli frizeru da bi dobili takve rezultate.

Neke od čudnovatih frizura kojima su se ljudi pohvalili na društvenim mrežama prenosimo u galeriji pa provjerite kako biste ih najprikladnije opisali.