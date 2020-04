Možda im nije suđen National Geographic, ali njihove fotke su svejedno legendarne na svoj način.

Mnogi su u djetinjstvu htjeli biti fotografi za National Geographic i fotografirati prirodne ljepote, no samo rijetkima to na kraju uspije. Galerija koju prenosimo otkriva zašto je to tako i kako izgleda većina fotografija koje snime nadobudni.

Neke od njihovih neuspjelih fotografija toliko su urnebesne da su svejedno svojevrsna remek-djela, a druge vrlo slikovito pokazuju mnoge frustracije s kojima se suočavaju profesionalni fotografi.