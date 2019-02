View this post on Instagram

"Malog Ivice više nema. Jutros ga je zgazio auto na Vukovarskoj. Još jednom je „curiousity killed the cat“. Hvala svima koji su mu dali toliko ljubavi, hrane, pažnje i maženja. Otišao je preko duge pun ljubavi i znanja. Otišao je kao pravi ferovac." ~ hvala @sondraglavocic što nam je javila ove tužne vijesti i uvijek bila tu za Ivicu - Ivica je iznenada ušao u naš život i iznenada otišao. Nakon što je bio ostavljen od starih vlasnika, svoj je novi dom nenadano pronašao na zagrebačkom fakultetu. Ovdje se osjećao sigurno, toplo i voljeno. Unio je radost i toplinu na naš faks, mnogima bio anti-stres terapija, moralna podrška u učenju i motivacija za dolazak na fakultet. - Pokrenuo sam ovu stranicu kao internu stvar za FER-ovce, a preko noći se dogodila eksplozija u popularnosti. Do danas ga je pratilo sedam tisuća osoba diljem Hrvatske, pa i iz susjednih nam zemalja i dijaspore, svih dobnih skupina. Komentari koje ste ostavljali i poruke koje ste slali pokazuju koliko je sve uveseljavao i svima značio, koliko bi vam značilo vidjeti slike njegovih zgoda na fakultetu, bilo da se igra, istražuje ili spava. - Hvala svima koji su mu bili podrška i svima koji su uskakali i pomagali sa stranicom i s Ivicom kad je trebalo jer ne bih mogao ovo sam. Hvala Ivici što je barem nakratko učinio naše živote ljepšima. Nadam se da će Mali Ivica poslužiti kao inspiracija i drugima da pruže životinjama koje lutaju priliku i da ih zavole umjesto da ih ostave.